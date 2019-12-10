«Нормандский формат»: Зеленский поддержал продление действующего закона об особом статусе Донбасса, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130604-normandskiy-format-zelenskiy-podderjal-prodlenie-deystvuuschego-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa.html

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Закон об особом статусе Донбасса могут продлить на год.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил журналистам в Париже по итогам «нормандского саммита».

По его словам, украинской стороне легче сейчас продолжить этот закон и позже внести «формулу Штайнмайера». Для этого Киев должен увидеть определенные шаги, которые приближают деэскалацию.

Я думаю, что надо продолжить, — высказался глава государства о голосовании за новый закон.

Президент добавил, что новый закон надо еще согласовывать с каждой стороной на переговорах в Минске.

По мнению Зеленского, на более длительные сроки продолжения не очень актуальны. Он ответил представителям Трехсторонней группы, участвующей в переговорах в Минске, что никто не знает долгосрочной перспективы. По словам Зеленского, сложные вопросы переговоров в «нормандском формате» — вопрос границы и выборов на Донбассе.

Ранее СМИ сообщили, что стороны договорились о продолжении действующего закона об особом статусе Донбасса. Этот вопрос якобы обсуждался в Париже на личной встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.