Нормандський формат»: Зеленський підтримав продовження чинного закону про особливий статус Донбасу, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130604-normandskyy-format-zelenskyy-pidtrymav-prodovjennya-chynnogo-zakonu-pro-osoblyvyy-status-donbasu.html

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Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив журналістам у Парижі за підсумками «нормандського саміту».

За його словами, українській стороні легше зараз продовжити цей закон і пізніше внести «формулу Штайнмаєра». Для цього Київ повинен побачити певні кроки, які наближають деескалацію.

Я гадаю, що треба продовжити, — висловився глава держави про голосування за новий закон.

Президент додав, що новий закон треба було б ще погоджувати з кожною стороною на переговорах у Мінську. Чинний документ потребує продовження.

На думку Зеленського, на більш тривалі терміни продовження не є актуальними. Він відповів представникам Тристоронньої групи, яка бере участь у переговорах у Мінську, що ніхто не знає далекосяжного майбутнього. За словами Зеленського, найскладніші питання перемовин у «нормандському форматі» — питання кордону та виборів на Донбасі.

Раніше ЗМІ повідомили, що сторони домовилися про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу. Це питання нібито обговорювалось у Парижі на зустрічі президента України Володмира Зеленсьського віч-на-віч з президентом РФ Володимиром Путіним.