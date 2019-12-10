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У Парижі 9 грудня відбувся саміт у «нормандському форматі», фото: Олексій Гончаренко

«Нормандський саміт»: сторони домовилися про продовження чинного закону про особливий статус Донбасу — ЗМІ

10 гру 2019, 00:32
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Президент України Володмир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі в «нормандському форматі» в Парижі домовився про продовження дії чинного закону про особливий статус Донбасу.

Про це виданню «Громадське» стало відомо від джерела в українській делегації.

Сьогодні в Парижі відбулася спільна зустріч лідерів країн «нормандської четвірки», а також окремі зустрічі політиків між собою. Зокрема Зеленський провів віч-на-віч зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Зеленський та Путін сьогодні також досягли попередньої домовленості щодо проведення новго обміну полоненими, який має відбутися до 31 грудня.


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