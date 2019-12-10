Нормандський саміт: трансляція брифінгу у Парижі, фото — ОП

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Сьогодні у Парижі президент України Володимир Зеленський та делегація Києва у Єлисейському палаці провели низку двосторонніх перемовин і взяли участь у зустрічі лідерів країн — учасниць «нормандського» формату.

Після завершення переговорів у ніч на 10 грудня лідери України, Німеччини, Франції та Росії прийшли на спільну прес-конференцію, щоб розповісти про підсумки зустрічі.

Нагадаємо, що назва формату саміту походить від зустрічі глав України, Німеччини, Франції, Росії, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року у містечку Бенувіль (Нормандія, Франція). Попередня ж зустріч відбулася 19 жовтня 2016 року у Берліні. Ухвалені тоді домовленості майже не мали результатів.

Зеленський раніше називав три основних питання, які розглядатимуться на зустрічі:

звільнення полонених за принципом «всіх на всіх»;

розведення військ по всій лінії фронту;

умови проведення місцевих виборів на окупованих територіях.

Після саміту відбуватиметься зустріч віч-на-віч між президентами України та Росії.