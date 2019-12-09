Нормандський саміт: Путіна у Парижі зустріли голі дівчата з Femen, Зеленського — ветерани ЗСУ, фото — КП

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Деяких учасників «нормандського саміту» своєрідно зустріли у Парижі. Дві активістки руху Femen (Фемен) з криками «Стоп вбивствам!» і «Зупинимо війну Путіна!» намагалися продертися до Єлисейському палацу, в якому сьогодні відбудеться саміт.

Протест відбувся біля воріт, через які мають заїхати в палац лідери Франції, Німеччини, Росії та України. Якийсь час учасницям акції вдавалося вигукувати гасла, але згодом їх затримала поліція.

Жінки скандували гасло «Stop Putin’s Wars» («Зупиніть війни Путіна»), яке також було написане на їхнії тілах. В руках однієї з дівчат був банер з надписом «Welcome Putin The War Leader» («Вітаємо Путіна — лідера війни»).

А от українському президенту в Парижі нагадали про неприпустимість капітуляції перед Росією декілька українських ветеранів. Вони провели акцію напередодні зустрічі, під час якої спалили прапори Росії і так званої ДНР.

Як повідомляє у Фейсбук журналіст Віталій Тисячний, вони також принесли плакат з написом: «Не капітулюй Путіну, ти ж не лох». Дуже швидко цю акцію зупинила поліція.

Нагадаємо, що востаннє зустріч у «нормандському» форматі відбувалася у 2016 році.