«Нормандський саміт»: Зеленський взяв до Парижу «газовиків», фото — "Сегодня"

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У команді президента України Володимира Зеленського, яка сьогодні, 9 грудня, проведе зустріч у «нормандському форматі», є представники уряду, які курують газові питання.

Йдеться про Олексія Оржеля, міністра енергетики та захисту довкілля України, а також Юрія Вітренка, виконавчого директора НАК «Нафтогаз України».

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, під час перемовин можливе обговорення газового питання.

За потреби вони братимуть участь в обговоренні газових та інших питань, які їх стосуються, — заявив Тимошенко.

Крім того, він підтвердив, що Зеленський сьогодні проведе двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після переговорів лідерів країн «нормандської четвірки». Тимошенко ще раз нагадав про порядок денний зустрічі в Парижі.

Спочатку Зеленський проведе двосторонню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, потім — з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Після цього відбудеться зустріч чотирьох лідерів у «нормандському форматі». Тимошенко повідомив, що наразі тривалість переговорів невідома.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Путін готові обговорити на саміті не тільки безпекові питання на Донбасі, але й проблеми із підписанням транзитного договору.