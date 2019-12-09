«Нормандский саммит»: Зеленский взял в Париж «газовиков», фото — "Сегодня"

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Ракурс

В команде президента Украины Владимира Зеленского, которая сегодня, 9 декабря, проведет встречу в «нормандском формате», есть представители правительства, которые курируют газовые вопросы.

Речь идет об Алексее Оржеле, министре энергетики и защиты окружающей среды Украины, а также Юрие Витренко, исполнительном директоре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, во время переговоров возможно обсуждение газового вопроса.

При необходимости они будут принимать участие в обсуждении газовых и других вопросов, которые их касаются, — заявил Тимошенко.

Кроме того, он подтвердил, что Зеленский сегодня проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Тимошенко еще раз напомнил о повестке дня встречи в Париже.

Сначала Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, затем — с канцлером Германии Ангелой Меркель. После этого состоится встреча четырех лидеров в «нормандском формате». Тимошенко сообщил, что пока продолжительность переговоров неизвестна.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Путин готовы обсудить на саммите не только вопросы безопасности на Донбассе, но и проблемы с подписанием транзитного договора.