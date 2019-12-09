Госпредприятия задолжали 4 млрд грн налога на прибыль, фото: pixnio

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Государственные компании задолжали около 4 млрд грн. налога на прибыль.

Данные действительны на 1 декабря 2019 года. Об этом сообщают в Государственной налоговой службе Украины.

В общем 612 государственных предприятий имеют задолженность перед бюджетом. Они до сих пор не погасили свою задолженность несмотря на то, что налог на прибыль выплачивается преимущественно в первом полугодии.

Сергей Верланов, руководитель Государственной налоговой службы Украины, отметил, что платить налоги должны все. По его словам, для государственных предприятий это прямая конституционная обязанность. Совместное сотрудничество чиновников с руководителями предприятий поможет решить эту проблему.

Нужно донести до них этот месседж, — заявил он.

Ранее ГНС подсчитали, что в бюджет поступило на 6,3% больше налога на прибыль предприятий, чем было запланировано.

Напомним, в августе в команде президента Владимира Зеленского подготовили законы об изменении фискальной системы. Инициативы касаются уплаты акцизов, налога на недвижимость и доходы физических лиц.