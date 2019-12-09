Держпідприємства заборгували 4 млрд грн податку на прибуток, фото: pixnio

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Державні компанії заборгували близько 4 млрд грн. податку на прибуток.

Дані дійсні на 1 грудня 2019 року. Про це повідомляють у Державний податковій службі України.

Загалом 612 державних підприємств мають заборгованість перед бюджетом. Вони досі не погасили свою заборгованість попри те, що податок на прибуток виплачується переважно у першому півріччі.

Сергій Верланов, керівник Державної податкової служби України, зауважив, що сплачувати податки мають всі. За його словами, для державних підприємств це прямий конституційний обов’язок. Спільна співпраця чиновників з керівниками підприємств допоможе вирішити цю проблему.

Потрібно донести до них цей меседж, — заявив він.

Раніше ДПС підрахували, що до бюджету надійшло на 6,3% більше податку на прибуток підприємств, ніж було заплановано.

Нагадаємо, у серпні у команді президента Володимира Зеленського підготували закони про зміну фіскальної системи. Ініціативи стосуються сплати акцизів, податку на нерухомість і доходи фізичних осіб.