Нормандский саммит: Путина в Париже встретили голые девушки из Femen, Зеленского — ветераны ВСУ, фото — КП

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Некоторых участников «нормандского саммита» своеобразно встретили в Париже. Две активистки движения Femen (Фемен) с криками «Стоп убийствам!» и «Остановим войну Путина» пытались прорваться в Елисейский дворец, в котором сегодня состоится саммит.

Протест состоялся у ворот, через которые должны заехать во дворец лидеры Франции, Германии, России и Украины. Участникам акции удавалось выкрикивать лозунги, но их задержала полиция.

Женщины скандировали лозунг «Stop Putin’s Wars» («Остановите войны Путина»), который также был написан на их телах. В руках одной из девушек был баннер с надписью «Welcome Putin The War Leader» (Приветствуем Путина — лидера войны").

А вот украинскому президенту в Париже напомнили о недопустимости капитуляции перед Россией несколько украинских ветеранов. Они провели акцию накануне встречи, во время которой сожгли флаги России и так называемой ДНР.

Как сообщает в Фейсбук журналист Виталий Тысячный, они также принесли плакат с надписью: «Не капітулюй Путіну, ти не лох». Очень быстро эту акцию остановила полиция.

Напомним, что последний раз встреча в «нормандском» формате проходила в 2016 году.