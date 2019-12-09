Медведи устроились на зимовку в поликлинике, фото: pixabay

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Ракурс

Медведи устроились на зимовку в японской клинике.

Событие зафиксировано в городе Минамиуонума в префектуре Ниигата. Об этом сообщает телеканал NHK.

На видео попали одна самка и двое ее детенышей. Животных обнаружил сотрудник транспортной компании, который доставил грузы.

На место происшествия прибыли полицейские, которые не могли разбудить незваных гостей. Им светили в глаза фонариком, но животные просыпаться не собирались. Правоохранителям пришлось применить оружие. У взрослого медведя попали из пистолета-транквилизатора, а потом поймали и детенышей. Никто из них не пострадал. Животных в ближайшее время планируют отпустить в горы.

Медицинское учреждение приостановило свою работу на время операции по захвату медведей. Поликлиника позже продолжила работать в штатном режиме.

Ранее в России голодные белые медведи окружили село Риркайпий, расположенное на мысе Кожевникова. По мнению специалистов, причиной такого явления стала аномально теплая погода.