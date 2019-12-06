Белый медведь. Фото: Укринформ

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В России стая белых медведей в буквальном смысле осадила чукотское село Рыркайпий, расположенное на мысе Кожевникова. Волонтеры «Медвежьего патруля» из Всемирного фонда дикой природы РФ утверждают, что численность стаи составляет 56 животных, среди которых есть взрослые и молодые особи.

По мнению специалистов, причиной такого явления стала аномально теплая погода. Прибрежные льды не окрепли и медведи не могут уйти охотиться в море. В прибрежных районах хищникам очень сложно найти себе добычу. Медведи на побережье едят мусор и мертвых моржей, но такой еды им все равно мало. Есть опасения, что животные в поисках пропитания могут отправиться к людям, сообщает «Росбалт».

Животные выглядят очень истощенными. Местные власти призывают жителей села быть предельно аккуратными с пищевыми отходами, так как запах еды может привлечь голодных хищников. Добровольцы организовали дежурства в школах и детсадах, а также несколько раз на день совершают обход села.

Белые медведи обитают в приполярных областях в северном полушарии Земли. Чукотская популяция считается самой крупной в мире. Это животное занесено в Красную книгу. Вид медленно размножается, среди молодых особей наблюдается высокий уровень смертности. В последнее время в связи с глобальным потеплением и таянием льдов белым медведям стало сложнее охотиться в привычной среде, поэтому все чаще они посещают мусоросвалки в районах, где живут люди.

Недавно ученые подсчитали, что пластиковые отходы составляют 25% от всего рациона питания полярных медведей. Съеденный пластик представлен в основном полиэтиленовыми пакетами, употребление которого приводит к гибели животных.