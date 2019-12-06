Білий ведмідь. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n130444-u-rosiyi-golodni-bili-vedmedi-otochyly-selo-vsogo-narahuvaly-56-tvaryn-foto.html

Ракурс

Зграя білих ведмедів у буквальному сенсі взяла в облогу чукотське село Риркайпій, розташоване на мисі Кожевнікова. Волонтери «Ведмежого патруля» з Всесвітнього фонду дикої природи РФ стверджують, що чисельність зграї становить 56 тварин, серед яких є дорослі і молоді особини.

На думку фахівців, причиною такого явища стала аномально тепла погода. Прибережні льоди не зміцніли і ведмеді не можуть піти полювати в море. У прибережних районах хижакам дуже складно знайти собі здобич. Ведмеді на узбережжі їдять сміття і мертвих моржів, але такої їжі їм все одно замало. Є побоювання, що тварини у пошуках їжі можуть відправитися до людей, повідомляє «Росбалт».

Тварини виглядають дуже виснаженими. Місцева влада закликає жителів села обережно поводитися з харчовими відходами, так як запах їжі може приманити голодних хижаків. Добровольці організували чергування у школах та дитсадках, а також кілька разів на день здійснюють обхід села.

Як раніше писав «Ракурс», у Росії ведмідь поцупив із автомобіля мисливців холодильник із продуктами.