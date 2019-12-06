Александр Онищенко ждет решения об экстрадиции. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n130443-nemeckaya-prokuratura-ne-budet-osvobojdat-onischenko-pod-zalog-dw.html

Ракурс

Александр Онищенко, экс-нардеп от «Блока Петра Порошенко», в ближайшее время не выйдет под залог из немецкой тюрьмы.

Такую возможность отрицали в Генеральной прокуратуре немецкого города Ольденбурга (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом правоохранители сообщили в ведомстве на запрос Deutsche Welle.

О выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет, — заявили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что Онищенко задержали не в городе Аахен, как сообщали ранее СМИ, а в городе Ахим близ города Бремен. Арест произошел на основании ордера Высшего земельного суд Ольденбурга. Запрос на экстрадицию Онищенко сделала Украина.

Сейчас в прокуратуре Ольденбурга ждут на правовую позицию адвокатов бывшего депутата ВРУ. После этого суд решит вопрос об экстрадиции.

Напомним, 29 ноября в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры полиция задержала бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Бывший парламентарий от «Блока Петра Порошенко» сейчас находится под стражей, ожидая заседания суда, который должен принять решение о его экстрадиции в Украину и избрать меру пресечения на время, пока этот вопрос будет рассматриваться.

Как известно, экс-нардепа Онищенко украинские правоохранители подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Правоохранители считают, что его действия нанесли государству убытков на сумму около 3 млрд грн.