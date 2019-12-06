Олександр Онищенко чекає на рішення про екстрадицію. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n130443-nimecka-prokuratura-ne-zvilnyatyme-onyschenka-pid-zastavu-dw.html

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Олександр Онищенко, екс-нардеп від «Блоку Петра Порошенка», найближчим часом не вийде під заставу з німецької в’язниці.

Таку можливість заперечили у Генеральній прокуратурі німецького міста Ольденбурга (федеральна земля Нижня Саксонія). Про це правоохоронці повідомили у відомстві на запит Deutsche Welle.

Про вихід Онищенка з в’язниці під заставу поки що не йдеться, — заявили в прокуратурі.

У відомстві уточнили, що Онищенка затримали не в місті Аахен, як повідомляли раніше ЗМІ, а в місті Ахім поблизу міста Бремен. Арешт відбувся на підставі ордеру Вищого земельного суд Ольденбурга. Запит на екстрадицію Онищенка зробила Україна.

Наразі у прокуратурі Ольденбурга чекають на правову позицію адвокатів колишнього депутата ВРУ. Після цього суд вирішить питання про екстрадицію.

Нагадаємо, 29 листопада в Німеччині за запитом Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поліція затримала колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Колишній парламентар від «Блоку Петра Порошенка» наразі перебуває під вартою, очікуючи засідання суду, котрий має ухвалити рішення щодо його екстрадиції до України та обрати запобіжний захід на час, доки це питання розглядатиметься.

Як відомо, екс-нардепа Онищенка українські правоохоронці підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. Правоохоронці вважають, що його дії завдали державі збитків на суму близько 3 млрд грн.