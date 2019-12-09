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Ведмеді влаштувалися на зимівлю у поліклініці, фото: pixabay

Ведмеді влаштувалися на зимівлю у поліклініці (ВІДЕО)

9 гру 2019, 15:12
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Ведмеді влаштувалися на зимівлю у японській поліклініці.

Подія зафіксована у місті Мінаміуонума в префектурі Ніїгата. Про це повідомляє телеканал NHK.

На відео потрапили одна самка і двоє її дитинчат. Тварин виявив співробітник транспортної фірми, який доставив вантажі.

На місце події прибули поліцейські, які не могли розбудити непроханих гостей. Їм світили в очі ліхтариком, але тварини прокидатися не збиралися. Правоохоронцям довелось застосувати зброю. У дорослого ведмедя влучили з пістолета-транквілізатора, а потім зловили й дитинчат. Ніхто з них не постраждав. Тварин найближчим часом планують відпустити у гори.

Медичний заклад призупинив на час операції по захопленню ведмедів свою роботу. Поліклініка пізніше продовжила працювати в штатному режимі.

Раніше у Росії голодні білі ведмеді оточили село Риркайпій, розташоване на мисі Кожевнікова. На думку фахівців, причиною такого явища стала аномально тепла погода.


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