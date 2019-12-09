ФСБ РФ намагалася завербувати двох українців

СБУ. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n130569-fsb-rf-namagalasya-zaverbuvaty-dvoh-ukrayinciv.html

Ракурс

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії продовжує вербування українських громадян, які проживають поблизу зони розмежування. Черговими жертвами російських спецслужб стали двоє жителів селища Мілове Луганської області, які вирішили відвідати своїх родичів у Ростовській області.

Під час перетину російського кордону українці були затримані співробітниками ФСБ і звинувачені в підготовці терактів на території Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

Українців дві доби тримали у слідчому ізоляторі без води та їжі. До наших громадян застосовувалися методи психологічного і фізичного тиску для схилення до співпраці з ФСБ. Різноманітними способами їх намагалися змусити підписати зобов’язання надавати російським спецслужбам відомості про дислокацію українських сил у зоні проведення ООС. Натомість співробітники ФСБ обіцяли затриманим свободу і безперешкодне спілкування зі своїми родичами, які проживають у Росії.

Після повернення в Україну вказані громадяни одразу ж повідомили про свої «пригоди» до СБУ і погодилися надати детальні свідчення про спроби вербування.

У СБУ нагадали, що тільки за 2019 рік у Луганській області виявлено близько 30 українських громадян, які зазнали вербування з боку російських спецслужб під час перетину державного кордону або перебування на території РФ.

Слід нагадати, що відповідно до ст. 111 КК України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Лише добровільне повідомлення СБУ про вербування з боку спецслужб РФ є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

Як раніше писав «Ракурс», російські спецслужби намагалися завербувати полковника запасу ЗСУ, який вирішив відвідати своїх родичів в окупованому Криму.