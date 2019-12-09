Демократія чи заможність: соціологи розповіли, що вибрали українці, фото — commons.com.ua

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Трохи менше половини громадян України, які мешкають у містах, (47%) вважають заможність важливішою за демократичний устрій. Як засвідчили дані соціологічного опитування, підтримка життя за демократичного устрою на противагу кращому добробуту зменшується у напрямку із заходу на схід країни.

Опитування групи «Рейтинг», опубліковане сьогодні на сайті компанії, свідчить, що у 2019 році підтримка саме демократії та громадянських свобод дещо збільшилася. Торік демократію обрали б 30%, а в 2019 році — 38% опитаних. Утім, як і раніше, більшість жителів міст обирають заможність на противагу демократії (55% у 2018 році і 47% у 2019 році).

Респонденти відповідали на запитання: «Якщо є можливість обрати лише одне з двох, що є важливішим для вас: демократична система врядування чи заможна економіка?».

Найважливішим демократичний устрій в державі є для мешканців заходу країни. Найвищу підтримку він має у Тернополі (58%), Львові (57%), Луцьку і Ужгороді (по 52%). Найменша підтримка цієї тези виявилася у Маріуполі та Одесі (по 22%).

Соціологічна група «Рейтинг» збирала дані у 24 містах України з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року. Вибірка складалася з 19,2 тис. дорослих жителів.