Демократия или богатство: социологи рассказали, что выбрали украинцы, фото — commons.com.ua

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Чуть меньше половины граждан Украины, проживающих в городах, (47%) считают богатство важнее демократического устройства. Как показали данные социологического опроса, поддержка жизни при демократии в противовес лучшему благосостоянию уменьшается в направлении с запада на восток страны.

Опрос группы «Рейтинг», опубликованный сегодня на сайте компании, свидетельствует, что в 2019 году поддержка именно демократии и гражданских свобод несколько увеличилась. В прошлом году демократию выбрали бы 30%, а в 2019 году — уже 38% опрошенных. Впрочем, как и раньше, большинство жителей городов выбирают богатство в противоположность демократии (55% в 2018 году и 47% в 2019 году).

Респонденты отвечали на вопрос: «Если бы была возможность выбрать только одно из двух, что важнее для вас: демократическая система управления или богатая экономика?».

Важнее богатства демократическое устройство в государстве для жителей запада страны. Самую высокую поддержку такое утверждение имеет в Тернополе (58%), Львове (57%), Луцке и Ужгороде (по 52%). Наименьшая поддержка этого тезиса оказалась в Мариуполе и Одессе (по 22%).

Социологическая группа «Рейтинг» собирала данные в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года. Выборка состояла из 19,2 тыс. взрослых жителей.