ФСБ РФ пыталась завербовать двух украинцев

СБУ. Фото: BBC

https://racurs.ua/n130569-fsb-rf-pytalas-zaverbovat-dvuh-ukraincev.html

Ракурс

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России продолжает вербовку украинских граждан, проживающих близ зоны разграничения. Очередными жертвами российских спецслужб стали два жителя поселка Меловое Луганской области, которые решили навестить своих родственников в Ростовской области.

При пересечении российской границы украинцы были задержаны сотрудниками ФСБ и обвинены в подготовке терактов на территории России, сообщает пресс-служба СБУ.

Украинцев двое суток удерживали в следственном изоляторе без воды и пищи. К нашим гражданам применялись методы психологического и физического давления для склонения к сотрудничеству с ФСБ. Всевозможными способами их пытались заставить подписать обязательство предоставлять российским спецслужбам сведения о дислокации украинских сил в зоне проведения ООС. Взамен сотрудники ФСБ обещали задержанным свободу и беспрепятственное общение со своими родственниками, проживающими в России.

Вернувшись в Украину, указанные граждане сразу же сообщили о своих злоключениях в СБУ и согласились дать детальные свидетельства своей вербовки.

В СБУ напомнили, что только за 2019 год в Луганской области выявлено около 30 украинских граждан, которые подверглись вербовке со стороны российских спецслужб при пересечении государственной границы или нахождении на территории России.

Следует напомнить, что согласно ст. 111 УК Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Лишь добровольное уведомление СБУ о вербовке со стороны спецслужб РФ является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Как ранее писал «Ракурс», российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса ВСУ, который решил посетить своих родственников, проживающих в оккупированном Крыму.