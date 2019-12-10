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Ракурс
"Нормандский саммит": трансляция брифинга в Париже, фото — ОП

Что решили в Париже: трансляция брифинга «нормандского саммита»

10 дек 2019, 00:04
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Сегодня в Париже президент Украины Владимир Зеленский и делегация Киева в Елисейском дворце провели ряд двусторонних переговоров и приняла участие во встрече лидеров стран-участниц «нормандского» формата.

После завершения переговоров лидеры Украины, Германии, Франции и России глубокой ночью пришли на совместную пресс-конференцию, чтобы рассказать об итогах встречи.

Напомним, что название формата саммита происходит от встречи глав Украины, Германии, Франции, России, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиль (Нормандия, Франция). Предыдущая же встреча состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Принятые тогда договоренности почти не имели результатов.

Зеленский ранее называл три основных вопроса, которые будут рассматриваться на встрече:

  • освобождение пленных по принципу «всех на всех»;
  • разведение войск по всей линии фронта;
  • условия проведения местных выборов на оккупированных территориях.

После саммита состоится встреча с глазу на глаз между президентами Украины и России.

Источник: Ракурс


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