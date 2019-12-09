Юрий Витренко, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n130598-dogovorilis-dogovarivatsya-vitrenko-rasskazal-o-rezultatah-gazovyh-peregovorov-v-parije-video.html

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Во время сегодняшней встречи в рамках «нормандского формата» в Париже Украина и Россия не достигли договоренности по новому договору о транзите газа.

Об этом журналистам сегодня заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает издание «Громадське».

Витренко отметил, что переговоры по этому вопросу будут продолжаться дальше, стороны «договорились договариваться».

Посмотрим, когда продолжатся двусторонние, с одной стороны, переговоры, с другой стороны трехсторонний формат у нас есть с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, — отметил чиновник.

Также Витренко сообщил, что украинская сторона не соглашается на предложение России взаимно «обнулить» финансовые претензии.

Мы ничего не обнуляем, — подчеркнул Витренко.

«Домовилися продовжувати домовлятися» — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4 — hromadske (@HromadskeUA) 9 грудня 2019 р.

Напомним, по информации СМИ, президенты Украины и России во время сегодняшней встречи не смогли договориться относительно вопросов выборов в ОРДЛО и контроля над госграницей.