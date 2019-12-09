Во время обмена пленными в сентябре, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n130597-normandskiy-sammit-novyy-obmen-plennymi-mojet-proizoyti-do-31-dekabrya-smi.html

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Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время сегодняшнего саммита в Париже достигли предварительной договоренности провести новый обмен пленными.

Планируется, что он состоится до 31 декабря. Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на источник в украинской делегации.

Предыдущий обмен пленными в формате «35 на 35» состоялся в начале сентября. Тогда в Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 военные моряки, захваченные во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Напомним, по информации СМИ, Путин и Зеленский не смогли договориться относительно вопросов проведения выборов в ОРДЛО и контроля над госграницей.