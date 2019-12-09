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Під час обміну полоненими у вересні, фото: «Телеканал 24»

«Нормандський саміт»: новий обмін полоненими може відбутися до 31 грудня — ЗМІ

9 гру 2019, 23:40
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Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час сьогоднішнього саміту в Парижі досягли попередньої домовленості провести новий обмін полоненими.

Планується, що він відбудеться до 31 грудня. Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на джерело в українській делегації.

Попередній обмін полоненими у форматі «35 на 35» відбувся на початку вересня. Тоді до України повернулися 11 політв’язнів та 24 військові моряки, захоплені під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Путін та Зеленський не змогли домовитися щодо питань проведення виборів в ОРДЛО та контролю над держкордоном.


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