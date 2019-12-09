Володимир Путін, фото: Олексій Дружинін

https://racurs.ua/ua/n130596-normandskyy-samit-zelenskyy-ta-putin-ne-zmogly-domovytysya-schodo-kordonu-zmi.html

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Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін не змогли домовитися щодо питання контролю над державним кордоном України.

Про це виданню «Українська правда» стало відомо від джерела в українській делегації.

За словами джерела, обговорювалося питання виборів на Донбасі та контролю над кордоном.

Путін наполягав на тому, що спочатку в ОРДЛО мають відбутися вибори, після чого Україна отримає контроль над кордоном, в той час як Зеленський не погоджувався на цю пропозицію.

Щодо кордону зайшли в штики і не домовилися, — зазначило джерело видання.

Зустріч Путіна та Зеленського завершилася менш ніж за півгодини, після чого розпочалася вечеря за участі лідерів країн «нормандської четвірки». Згодом має відбутися прес-конференція за результатами сьогоднішньої зустрічі.

Нагадаємо, за інформацією відомого брюссельского журналіста Рікарда Йозвяка, з Росії можуть зняти частину санкцій Євросоюзу після сьогоднішньої «нормандської зустрічі».