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Володимир Путін, фото: Олексій Дружинін
«Нормандський саміт»: Зеленський та Путін не домовилися щодо кордону — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n130596-normandskyy-samit-zelenskyy-ta-putin-ne-zmogly-domovytysya-schodo-kordonu-zmi.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін не змогли домовитися щодо питання контролю над державним кордоном України.
Про це виданню «Українська правда» стало відомо від джерела в українській делегації.
За словами джерела, обговорювалося питання виборів на Донбасі та контролю над кордоном.
Путін наполягав на тому, що спочатку в ОРДЛО мають відбутися вибори, після чого Україна отримає контроль над кордоном, в той час як Зеленський не погоджувався на цю пропозицію.
Щодо кордону зайшли в штики і не домовилися, — зазначило джерело видання.
Зустріч Путіна та Зеленського завершилася менш ніж за півгодини, після чого розпочалася вечеря за участі лідерів країн «нормандської четвірки». Згодом має відбутися прес-конференція за результатами сьогоднішньої зустрічі.
Нагадаємо, за інформацією відомого брюссельского журналіста Рікарда Йозвяка, з Росії можуть зняти частину санкцій Євросоюзу після сьогоднішньої «нормандської зустрічі».
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