Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Путін, фото: Олексій Дружинін

«Нормандський саміт»: Зеленський та Путін не домовилися щодо кордону — ЗМІ

9 гру 2019, 23:23
999

Президент України Володимир Зеленський та його російський колега Володимир Путін не змогли домовитися щодо питання контролю над державним кордоном України.

Про це виданню «Українська правда» стало відомо від джерела в українській делегації.

За словами джерела, обговорювалося питання виборів на Донбасі та контролю над кордоном.

Путін наполягав на тому, що спочатку в ОРДЛО мають відбутися вибори, після чого Україна отримає контроль над кордоном, в той час як Зеленський не погоджувався на цю пропозицію.

Щодо кордону зайшли в штики і не домовилися, — зазначило джерело видання.

Зустріч Путіна та Зеленського завершилася менш ніж за півгодини, після чого розпочалася вечеря за участі лідерів країн «нормандської четвірки». Згодом має відбутися прес-конференція за результатами сьогоднішньої зустрічі.

Нагадаємо, за інформацією відомого брюссельского журналіста Рікарда Йозвяка, з Росії можуть зняти частину санкцій Євросоюзу після сьогоднішньої «нормандської зустрічі».


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше