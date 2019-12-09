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Ракурс
Під час «нормандської зустрічі», фото: Офіс президента

Санкції з Росії можуть почати знімати після «нормандської зустрічі» — ЗМІ

9 гру 2019, 21:39
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Після сьогоднішньої «нормандської зустрічі» з Росії можуть зняти деякі запроваджені Євросоюзом санкції.

Про це у своєму Твіттері сьогодні повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, деякі члени Євросоюзу вважають, що сам факт проведення «нормандського саміту» є достатньою підставою для зняття певних санкцій.

Водночас Йозвяк вважає, що в четвер економічні санкції проти РФ, ймовірно, будуть продовжені.

Але не дивуйтеся, що Лавров (міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров — ред.) скоро буде запрошений в Раду по справах ЄС Росія-Україна, — зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сьогодні заявив, що наразі немає причин знімати накладені Євросоюзом на Росію санкції. Водночас він додав, що вклад Росії в досягнення миру в Україні є ключем до покращення відносин між РФ та Євросоюзом.

Джерело: Ракурс


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