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Під час «нормандської зустрічі», фото: Офіс президента
Санкції з Росії можуть почати знімати після «нормандської зустрічі» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n130592-sankciyi-z-rosiyi-mojut-pochaty-znimaty-pislya-normandskoyi-zustrichi-zmi.htmlРакурс
Після сьогоднішньої «нормандської зустрічі» з Росії можуть зняти деякі запроваджені Євросоюзом санкції.
Про це у своєму Твіттері сьогодні повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
За його словами, деякі члени Євросоюзу вважають, що сам факт проведення «нормандського саміту» є достатньою підставою для зняття певних санкцій.
Водночас Йозвяк вважає, що в четвер економічні санкції проти РФ, ймовірно, будуть продовжені.
Але не дивуйтеся, що Лавров (міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров — ред.) скоро буде запрошений в Раду по справах ЄС Росія-Україна, — зазначив Йозвяк.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сьогодні заявив, що наразі немає причин знімати накладені Євросоюзом на Росію санкції. Водночас він додав, що вклад Росії в досягнення миру в Україні є ключем до покращення відносин між РФ та Євросоюзом.
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