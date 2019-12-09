Во время «нормандской встречи», фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130592-sankcii-iz-rossii-mogut-nachat-snimat-posle-normandskoy-vstrechi-smi.html

Ракурс

После сегодняшней «нормандской встречи» с России могут снять некоторые введенные Евросоюзом санкции.

Об этом в своем Твиттере сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, некоторые члены Евросоюза считают, что сам факт проведения «нормандского саммита» является достаточным основанием для снятия определенных санкций.

В то же время Йозвяк считает, что в четверг экономические санкции против РФ, вероятно, будут продолжены.

Но не удивляйтесь, что Лавров (министр иностранных дел России Сергей Лавров — ред.) скоро будет приглашен в Совет по делам ЕС Россия-Украина, — отметил Йозвяк.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас сегодня заявил, что пока нет причин снимать наложенные Евросоюзом на Россию санкции. При этом он добавил, что вклад России в достижение мира в Украине является ключом к улучшению отношений между РФ и Евросоюзом.