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Ракурс
Во время «нормандской встречи», фото: Офис президента

Санкции из России могут начать снимать после «нормандской встречи» — СМИ

9 дек 2019, 21:39
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После сегодняшней «нормандской встречи» с России могут снять некоторые введенные Евросоюзом санкции.

Об этом в своем Твиттере сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По его словам, некоторые члены Евросоюза считают, что сам факт проведения «нормандского саммита» является достаточным основанием для снятия определенных санкций.

В то же время Йозвяк считает, что в четверг экономические санкции против РФ, вероятно, будут продолжены.

Но не удивляйтесь, что Лавров (министр иностранных дел России Сергей Лавров — ред.) скоро будет приглашен в Совет по делам ЕС Россия-Украина, — отметил Йозвяк.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас сегодня заявил, что пока нет причин снимать наложенные Евросоюзом на Россию санкции. При этом он добавил, что вклад России в достижение мира в Украине является ключом к улучшению отношений между РФ и Евросоюзом.

Источник: Ракурс


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