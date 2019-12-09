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Ракурс
Памятник Иосифу Кобзону. Фото: Twitter

В Донецке бюст Кобзону установили рядом с памятником главарю ДНР Захарченко (ФОТО)

9 дек 2019, 21:37
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В оккупированном РФ Донецке окрыли памятник еще одному «герою ДНР» — Иосифу Кобзону. При жизни российский певец и политик рьяно поддерживал ДНР и ЛНР.

Бюст Кобзона был установлен рядом с памятником главарю ДНР Александру Захарченко, сообщил в Twitter депутат Госдумы из оккупированного Крыма Андрей Козенко.

Памятник Иосифу Кобзону. Фото: Twitter

Как известно, при жизни Захарченко был поклонником творчества Кобзона и даже однажды на концерте в Донецке они спели дуэтом. Теперь их памятники «стоят дуэтом».

Козенко зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон, в котором она заявила, что шахтерский край для ее мужа был дорог с самого детства.

Памятник Иосифу Кобзону. Фото: Twitter

На церемонии открытия памятника Кобзону присутствовал и нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни, а в мае 2018 года Украина лишила его всех званий и наград.

Напомним, что Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар», где собирался с другими боевиками помянуть умершего Кобзона.

Источник: Ракурс


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