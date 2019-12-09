Пам'ятник Йосипу Кобзону. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n130591-pryiemne-susidstvo-u-donecku-bust-kobzonu-vstanovyly-poruch-iz-pam-yatnykom-vatajku-dnr.html

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В окупованому РФ Донецьку відкрили пам’ятник ще одному «герою ДНР» — Йосипу Кобзону. За життя російський співак і політик активно підтримував ДНР і ЛНР.

Бюст Кобзона був встановлений поряд із пам’ятником ватажку ДНР Олександру Захарченку, повідомив у Twitter депутат Держдуми з окупованого Криму Андрій Козенко.

Як відомо, за життя Захарченко був шанувальником творчості Кобзона і навіть одного разу на концерті в Донецьку вони заспівали дуетом. Тепер їх пам’ятники «стоять дуетом».

Козенко зачитав послання вдови співака Нінель Кобзон, в якому вона заявила, що шахтарський край для її чоловіка був дорогим із самого дитинства.

На церемонії відкриття пам’ятника Кобзону був присутній і нинішній керівник ДНР Денис Пушилін.

Кобзон помер 30 серпня 2018 року після тривалої хвороби, а у травні 2018 року Україна позбавила його усіх звань і нагород.

Нагадаємо, що Захарченко загинув 31 серпня 2018 року в результаті вибуху бомби в кафе «Сепар», де він збирався з іншими бойовиками пом’янути померлого Кобзона.