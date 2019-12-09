Гайко Маас, фото: Sandro Halank

https://racurs.ua/n130584-na-dannyy-moment-net-prichin-snimat-sankcii-iz-rossii-glava-mid-germanii.html

Ракурс

Пока нет причин снимать наложенные Евросоюзом на Россию санкции.

Об этом в своем Твиттере сегодня заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

По словам Мааса, вклад России в достижение мира в Украине является ключом к улучшению отношений между РФ и Евросоюзом.

Люди на востоке Украины слишком долго ждали мира. Пока нет причин менять режим санкций Евросоюза, — подчеркнул Маас.

В сентябре Евросоюз еще на полгода — до марта 2020 года продолжил персональные антироссийские санкции за агрессию против Украины. Санкции введены против 170 физических 44 юридических лиц.

Сегодня в Париже проходит очередная встреча лидеров стран «нормандского формата» — президентов Франции Эммануэля Макрона, России Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, проведение четырехсторонних переговоров в Париже задержалось более чем на час. Они начались в 18.20 вместо запланированных 17.00.