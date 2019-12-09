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Ракурс
Гайко Маас, фото: Sandro Halank

На цей момент немає причин знімати санкції з Росії — очільник МЗС Німеччини

9 гру 2019, 18:56
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Наразі немає причин знімати накладені Євросоюзом на Росію санкції.

Про це у своєму Твіттері сьогодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

За словами Мааса, вклад Росії в досягнення миру в Україні є ключем до покращення відносин між РФ та Євросоюзом.

Люди на сході України надто довго чекали миру. Наразі немає причин змінювати режим санкцій Євросоюзу, — наголосив Маас.

У вересні Євросоюз ще на півроку — до березня 2020 року продовжив персональні антиросійські санкції за агресію проти України. Санкції запроваджені проти 170 фізичних 44 юридичних осіб.

Сьогодні в Парижі відбувається чергова зустріч лідерів країн «нормандського формату» — президентів Франції Еммануеля Макрона, Росії Володимира Путіна, України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, проведення чотиристоронніх переговорів у Парижі затрималося понад на годину. Вони розпочалися о 18.20 замість запланованих 17.00.

Джерело: Ракурс


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