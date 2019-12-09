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Гайко Маас, фото: Sandro Halank
На цей момент немає причин знімати санкції з Росії — очільник МЗС Німеччиниhttps://racurs.ua/ua/n130584-na-cey-moment-nemaie-prychyn-znimaty-sankciyi-z-rosiyi-ochilnyk-mzs-nimechchyny.htmlРакурс
Наразі немає причин знімати накладені Євросоюзом на Росію санкції.
Про це у своєму Твіттері сьогодні заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
За словами Мааса, вклад Росії в досягнення миру в Україні є ключем до покращення відносин між РФ та Євросоюзом.
Люди на сході України надто довго чекали миру. Наразі немає причин змінювати режим санкцій Євросоюзу, — наголосив Маас.
У вересні Євросоюз ще на півроку — до березня 2020 року продовжив персональні антиросійські санкції за агресію проти України. Санкції запроваджені проти 170 фізичних 44 юридичних осіб.
Сьогодні в Парижі відбувається чергова зустріч лідерів країн «нормандського формату» — президентів Франції Еммануеля Макрона, Росії Володимира Путіна, України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Нагадаємо, проведення чотиристоронніх переговорів у Парижі затрималося понад на годину. Вони розпочалися о 18.20 замість запланованих 17.00.
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