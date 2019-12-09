Саміт у Парижі затримався, Зеленського посадили навпроти Путіна, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n130583-samit-u-paryji-zatrymavsya-zelenskogo-posadyly-navproty-putina-foto.html

Ракурс

Переговори у «нормандському» форматі затрималися. Час початку саміту у «нормандському форматі» перенесли щонайменше на годину.

Він мав розпочатися о 17.00 за Києвом. Але тільки о 18.00 завершилася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а о 18.20 лідери зібралися у залі Мюрата на перемовини у «нормандському форматі».

В Офісі президента повідомили, що запланована двостороння зустріч Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться до спільної прес-конференції лідерів усіх чотирьох країн.

Частина ЗМІ повідомляла, що анонсований раніше на 19.45 брифінг лідерів Франції, України, Німеччини та Росії перенесли на 22.00. Крім того, лідери ще матимуть робочу вечерю. Переговори Зеленського і Путіна, ймовірно, пройдуть пізно увечері.

Під час зустрічі Путіна посадили навпроти Зеленського. Ліворуч від Путіна буде Меркель, а праворуч — Макрон. Зал Мюрата в Єлисейському палаці, у якому відбувається зустріч в «нормандському форматі», виглядає аскетично.