Саммит в Париже задержался, Зеленского посадили напротив Путина, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n130583-sammit-v-parije-zaderjalsya-zelenskogo-posadili-naprotiv-putina-foto.html

Ракурс

Переговоры в «нормандском» формате задержались. Время начала саммита в «нормандском формате» перенесли минимум на час.

Он должен был начаться в 17.00 по Киеву. Но только в 18.00 завершилась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в 18.20 лидеры собрались в зале Мюрата на переговоры в «нормандском формате».

В Офисе президента Украины сообщили, что запланированная двусторонняя встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным состоится до совместной пресс-конференции лидеров всех четырех стран.

Часть СМИ сообщали, что анонсированный ранее на 19.45 брифинг лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесли на 22.00. Кроме того, лидеры будут вместе ужинать. Переговоры Зеленского и Путина, вероятно, пройдут поздно вечером.

Во время встречи Путина посадили напротив Зеленского. Слева от Путина будет Меркель, а справа — Макрон. Зал Мюрата в Елисейском дворце, в котором происходит встреча в «нормандском формате», выглядит аскетично.