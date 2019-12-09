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Владимир Путин, фото: Алексей Дружинин
«Нормандский саммит»: Зеленский и Путин не договорились о границе — СМИhttps://racurs.ua/n130596-normandskiy-sammit-zelenskiy-i-putin-ne-smogli-dogovoritsya-otnositelno-granicy-smi.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин не смогли договориться относительно вопросу контроля над государственной границей Украины.
Об этом изданию «Украинская правда» стало известно от источника в украинской делегации.
По словам источника, обсуждался вопрос выборов на Донбассе и контроля над границей.
Путин настаивал на том, что сначала в ОРДЛО должны состояться выборы, после чего Украина получит контроль над границей, в то время как Зеленский не соглашался на это предложение.
Относительно границы зашли в штыки и не договорились, — отметил источник.
Встреча Путина и Зеленского завершилась менее чем за полчаса, после чего начался ужин с участием лидеров стран «нормандской четверки». Впоследствии должна состояться пресс-конференция по результатам сегодняшней встречи.
Напомним, по информации известного брюссельского журналиста Рикарда Йозвяк, из России могут снять часть санкций Евросоюза после сегодняшней «нормандской встречи».
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