Владимир Путин, фото: Алексей Дружинин

https://racurs.ua/n130596-normandskiy-sammit-zelenskiy-i-putin-ne-smogli-dogovoritsya-otnositelno-granicy-smi.html

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Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин не смогли договориться относительно вопросу контроля над государственной границей Украины.

Об этом изданию «Украинская правда» стало известно от источника в украинской делегации.

По словам источника, обсуждался вопрос выборов на Донбассе и контроля над границей.

Путин настаивал на том, что сначала в ОРДЛО должны состояться выборы, после чего Украина получит контроль над границей, в то время как Зеленский не соглашался на это предложение.

Относительно границы зашли в штыки и не договорились, — отметил источник.

Встреча Путина и Зеленского завершилась менее чем за полчаса, после чего начался ужин с участием лидеров стран «нормандской четверки». Впоследствии должна состояться пресс-конференция по результатам сегодняшней встречи.

Напомним, по информации известного брюссельского журналиста Рикарда Йозвяк, из России могут снять часть санкций Евросоюза после сегодняшней «нормандской встречи».