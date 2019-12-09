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Дональд Трамп

«Издевались надо мной»: Трамп раскритиковал освещение его визита в НАТО

9 дек 2019, 23:00
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал освещение в американских СМИ его недавнего визита в Лондон, где проходил саммит НАТО.

Трамп в очередной раз обвинил СМИ в освещении «фейковых новостей» относительно него. Об этом он заявил на своей странице в Твиттере.

Я заставил страны НАТО платить на 530 млрд долл. больше ежегодно, а США меньше, и вернулся домой к медиа с фейковыми новостями, которые издевались надо мной. Не думал, что это возможно! — жалуется президент США.

Саммит НАТО проходил в столице Великобритании в период с 3 по 4 декабря.

Напомним, во время саммита в Лондоне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал термин которым можно охарактеризовать войну Украины с Россией — Ruxit. Министр подчеркнул, что украинцы хотят, чтобы Россия оставила нашу страну в покое.

Источник: Ракурс


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