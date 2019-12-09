Дональд Трамп

https://racurs.ua/n130595-izdevalis-nado-mnoy-tramp-raskritikoval-osveschenie-ego-vizita-v-nato.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп раскритиковал освещение в американских СМИ его недавнего визита в Лондон, где проходил саммит НАТО.

Трамп в очередной раз обвинил СМИ в освещении «фейковых новостей» относительно него. Об этом он заявил на своей странице в Твиттере.

Я заставил страны НАТО платить на 530 млрд долл. больше ежегодно, а США меньше, и вернулся домой к медиа с фейковыми новостями, которые издевались надо мной. Не думал, что это возможно! — жалуется президент США.

Саммит НАТО проходил в столице Великобритании в период с 3 по 4 декабря.

Напомним, во время саммита в Лондоне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал термин которым можно охарактеризовать войну Украины с Россией — Ruxit. Министр подчеркнул, что украинцы хотят, чтобы Россия оставила нашу страну в покое.