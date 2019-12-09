Физическая активность способствует более спокойной нервной системе

https://racurs.ua/n130594-zanyatiya-sportom-polojitelno-vliyaut-na-zdorove-mozga-uchenye.html

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При отсутствии травм спортсмены в различных видах спорта — включая футбол, американский футбол и хоккей — имеют более здоровые мозги, чем неспортсмены.

К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета (США), сообщает издание EurekAlert.

Занятия спортом могут настроить мозг на лучшее понимание своей сенсорного среды, — отмечают ученые.

В ходе исследования, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, подопытные через наушники слушали, как ученые произносят слоги языка, а исследователи записывали активность мозга с помощью электродов на коже головы.

Ученые проанализировали соотношение фонового шума и реакции на звуки речи, посмотрев, насколько велика была реакция на звуки языка сравнению с фоновым шумом. Исследование показало, что у спортсменов реакция на звук была большей, чем у неспортсменов.

Таким образом, исследователи установили, что спортсмены имеют повышенную способность подавлять фоновый электрический шум в мозге для более эффективной обработки внешних звуков, таких как крики товарищей по команде или выкриков тренера сбоку от них.

Ученые сравнивают это явление с прослушиванием ди-джея по радио.

Думайте о фоновых электрических помехах в мозге, как о препятствиях на радио, — отмечают исследователи. — Есть два способа лучше слышать ди-джея: минимизировать препятствия или усилить голос ди-джея. Мы обнаружили, что мозг атлета минимизирует фоновый «статический» фон, чтобы лучше слышать «ди-джея».

Ученые отмечают, что, как и спортсмены, музыканты и люди, говорящие более чем на одном языке, также имеют повышенную способность слышать звуковые сигналы. Однако мозги таких людей, в отличие от спортсменов, идут другим путем, увеличивая уровень звука в их мозгу (то есть, усиливая «голос ди-джея»).

Серьезная приверженность к физической активности, похоже, проявляется в более спокойной нервной системе, — комментируют ученые полученные результаты исследования. — И, возможно, если у вас более здоровая нервная система, вы сможете лучше справляться с травмами или другими проблемами со здоровьем.

Напомним, ученые недавно установили, что ожирение негативно влияет на мозг подростков.