Фізична активність сприяє більш спокійній нервовій системі

https://racurs.ua/ua/n130594-zanyattya-sportom-pozytyvno-vplyvaut-na-zdorov-ya-mozku-ucheni.html

Ракурс

За відсутності травм спортсмени у різних видах спорту — включаючи футбол, американський футбол та хокей — мають здоровіші мізки, ніж неспортсмени.

Такого висновку дійшли учені з Північно-Західного університету (США), повідомляє видання EurekAlert.

Заняття спортом можуть налаштувати мозок на краще розуміння свого сенсорного середовища, — зазначають учені.

Під час дослідження, в якому взяли участь майже 1 тис. осіб, піддослідні через навушники слухали, як учені промовляють склади мови, а дослідники записували активність мозку за допомогою електродів на шкірі голови.

Учені проаналізували співвідношення фонового шуму і реакції на звуки мови, подивившись, наскільки великою була реакція на звуки мови порівнянні з фоновим шумом. Дослідження показало, що у спортсменів реакція на звук була більшою, ніж у неспортсменів.

Таким чином, дослідники встановили, що спортсмени мають підвищену здатність пригнічувати фоновий електричний шум у мозку для більш ефективної обробки зовнішніх звуків, таких як крики товаришів по команді або вигуків тренера збоку від них.

Учені порівнюють це явище з прослуховуванням ді-джея по радіо.

Думайте про фонові електричні перешкоди в мозку, як про перешкоди на радіо, — зазначають дослідники. — Є два способи краще чути ді-джея: мінімізувати перешкоди або посилити голос ді-джея. Ми виявили, що мозок атлета мінімізує фоновий «статичний» фон, щоб краще чути «ді-джея».

Учені зазначають, що, як і спортсмени, музиканти і люди, що говорять більш ніж однією мовою, також мають підвищену здатність чути звукові сигнали. Однак мізки таких людей, на відміну від спортсменів, йдуть іншим шляхом, збільшуючи рівень звуку в їхньому мозку (тобто, посилюючи «голос ді-джея»).

Серйозна прихильність до фізичної активності, схоже, проявляється в більш спокійній нервовій системі, — коментують учені отримані результати дослідження. — І, можливо, якщо у вас більш здорова нервова система, ви зможете краще справлятися з травмами або іншими проблемами зі здоров’ям.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що ожиріння негативно впливає на мозок підлітків.