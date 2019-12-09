Во время акции, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130593-varta-na-bankovoy-aktivisty-budut-ostavatsya-pod-ofisom-prezidenta-do-utra-foto.html

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Участники акции «Варта на Банковой» планируют как минимум до утра оставаться у здания Офиса президента в Киеве.

Активисты ожидают новости о результатах сегодняшней встречи «нормандской четверки» в Киеве. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает общественное объединение «Чорна варта», которое организовало эту акцию.

Судя по информации, поступающей из Парижа, результаты переговоров мы узнаем не в 20.00, как планировалось, а не ранее 22.00. Возможно, это произойдет еще позже, — отмечается в обращении общественной организации.

Активисты отмечают, что в связи с этим нуждаются в помощи киевлян, прежде всего — в продуктах питания, горячем чае и дровах.

В пресс-службе полиции Киева отмечают, что пока нарушений общественного порядка в результате этой акции не зафиксировано. Количество участников акции правоохранители оценивают в около 800 человек.

Напомним, протестующие сегодня заявляли, что в случае неудовлетворительного результата переговоров в Париже эта акция может стать бессрочной.