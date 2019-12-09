Під час акції, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130593-varta-na-bankoviy-aktyvisty-zalyshatymutsya-pid-ofisom-prezydenta-do-ranku-foto.html

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Учасники акції «Варта на Банковій» планують щонайменше до ранку залишатися біля будівлі Офісу президента в Києві.

Активісти очікують новини про результати сьогоднішньої зустрічі «нормандської четвірки» в Києві. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє громадське об'єднання «Чорна варта», яке організувало цю акцію.

Судячи з інформації, що надходить з Парижу, результати перемовин ми дізнаємося не о 20.00, як планувалося, а не раніше 22.00. Можливо, це станеться ще пізніше, — зазначається у зверненні громадської організації.

Активісти зазначають, що у зв’язку з цим потребують допомоги киян, передусім — продуктів харчування, гарячого чаю та дров.

У прес-службі поліції Києва зазначають, що наразі порушень громадського порядку в результаті цієї акції не зафіксовано. Кількість учасників акції правоохоронці оцінюють у близько 800 осіб.

Нагадаємо, протестувальники сьогодні заявляли, що в разі незадовільного результату переговорів у Парижі ця акція може стати безстроковою.