«Варта на Банковій» біля Офісу президента України триває й сьогодні.

Учасники акції заявляють, що планують залишатися під ОП до завершення переговорів у «нормандському форматі», повідомляє ТСН.

Вранці на площі було небагато людей, але зараз їх кількість зростає. Плануються виступи зі сцени. За словами протестувальників, у разі незадовільного результату переговорів акція може стати безстроковою. Вони виступають проти можливої здачі національних інтересів під час «нормандського саміту».

Активіст Антон Швець повідомив, що поблизу місця проведення акції поліцейські встановили рамки металошукачів. За його словами, вони розташовані перед входом на вулицю Банкову з боку вулицб Інститутської та Лютеранської.

Акцію «Варта на Банковій» було організовано 8 грудня. Пізніше протестувальники почали монтаж сцени і наметів біля Будинку з химерами та Офісу президента.

Нагадаємо, 8 грудня на Майдані Незалежності провели акцію «Червоні лінії для Зеленського». Активісти закликали президента України не йти на компроміси з Росією під час зустрічі в Парижі.