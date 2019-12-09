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«Варта на Банковій»: протестувальники залишаються біля Офісу президента, фото: Вікіпедія

«Варта на Банковій»: протестувальники залишаються біля Офісу президента (ФОТО)

9 гру 2019, 10:33
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«Варта на Банковій» біля Офісу президента України триває й сьогодні.

Учасники акції заявляють, що планують залишатися під ОП до завершення переговорів у «нормандському форматі», повідомляє ТСН.

Вранці на площі було небагато людей, але зараз їх кількість зростає. Плануються виступи зі сцени. За словами протестувальників, у разі незадовільного результату переговорів акція може стати безстроковою. Вони виступають проти можливої здачі національних інтересів під час «нормандського саміту».

«Варта на Банковій»: протестувальники залишаються біля Офісу президента, фото: facebook

«Варта на Банковій»: протестувальники залишаються біля Офісу президента, фото: facebook

Активіст Антон Швець повідомив, що поблизу місця проведення акції поліцейські встановили рамки металошукачів. За його словами, вони розташовані перед входом на вулицю Банкову з боку вулицб Інститутської та Лютеранської.

Акцію «Варта на Банковій» було організовано 8 грудня. Пізніше протестувальники почали монтаж сцени і наметів біля Будинку з химерами та Офісу президента.

Нагадаємо, 8 грудня на Майдані Незалежності провели акцію «Червоні лінії для Зеленського». Активісти закликали президента України не йти на компроміси з Росією під час зустрічі в Парижі.

Джерело: Ракурс


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