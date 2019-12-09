«Варта на Банковой»: протестующие остаются под Офисом президента, фото: Википедия

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Ракурс

«Варта на Банковой» под Офисом президента Украины продолжается и сегодня.

Участники акции заявляют, что планируют оставаться под ОП до завершения переговоров в «нормандском формате», сообщает ТСН.

Утром на площади было немного людей, но сейчас их становится все больше. По словам протестующих, в случае неудовлетворительного результата переговоров акция может стать бессрочной. Они выступают против возможной сдачи национальных интересов во время «нормандского саммита».

Активист Антон Швец сообщил, что у места проведения акции полицейские установили рамки металлоискателей. По его словам, они находятся при входе на улицу Банковую со стороны улиц Институтской и Лютеранской.

Акция «Варта на Банковой» была организована 8 декабря. Позже протестующие начали монтаж сцены и палаток возле Дома с химерами и Офиса президента.

Напомним, 8 декабря на Майдане Независимости провели акцию «Красные линии для Зеленского». Активисты призвали президента Украины не идти на компромиссы с Россией во время встречи в Париже.