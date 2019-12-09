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Ракурс
Дональд Трамп

«Знущалися з мене»: Трамп розкритикував висвітлення його візиту на саміт НАТО

9 гру 2019, 23:00
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Президент США Дональд Трамп розкритикував висвітлення у американських ЗМІ його нещодавнього візиту до Лондона, де відбувався саміт НАТО.

Трамп вкотре звинуватив ЗМІ у висвітленні «фейкових новин» щодо нього. Про це він заявив на своїй сторінці в Твіттері.

Я змусив країни НАТО платити на 530 млрд дол. більше щорічно, а США менше, і повернувся додому до медіа з фейковими новинами, що знущалися з мене. Не думав, що це можливо! — бідкається президент США.

Саміт НАТО відбувався у столиці Великої Британії в період з 3 по 4 грудня.

Нагадаємо, під час саміту в Лондоні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав термін яким можна охарактеризувати війну України з Росією — Ruxit. Міністр наголосив, що українці хочуть, щоб Росія залишила нашу країну в спокої.

Джерело: Ракурс


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