У Данії скасували конференцію НАТО через присутність антитрампівського спікера, фото: U.S. Department of Defense

https://racurs.ua/ua/n130567-u-daniyi-skasuvaly-konferenciu-nato-cherez-prysutnist-antytrampivskogo-spikera.html

Ракурс

Конференція НАТО в Данії скасовано через тиск США.

На заході був присутній американський науковець Стенлі Слоан, який регулярно критикує президента США. Про це повідомляє видання Stars and Stripes.

Данська Атлантична рада скасувала спонсорований урядом США семінар. Планувалось, що на ньому обговорять трансатлантичні відносини між країнами. Посольство США в Данії нібито заборонило вченому приходити на конференцію.

Слоан — старший науковий співробітник Атлантичної ради США. Він був серед тих, кого запросили на зустріч щодо «Святкування 70-річчя НАТО», яка була запланована у Палаці Фредериксберг в Копенгагені.

Ларс Бангерт Струве, глава данської Атлантичної ради, прокоментував висловлювання Слоана стосовно дій Трампа. Він вважає, що у вченого занадто критичний підхід до президента Дональда Трампа.

Посольство США повідомило, що було порушену угоду щодо набору всіх інших ораторів, оскільки включення Слоана в конференцію відбулось в останній момент.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав Україну «якимось місцем». Так він прокоментував повернення особистого адвоката Руді Джуліані з Києва.