Саудівська Аравія скасувала вимогу про окремі входи у ресторан для жінок і чоловіків. Фото: vz.ua

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Ракурс

Саудівська Аравія скасувала вимогу про окремі входи до ресторанів для жінок і чоловіків з метою подолання гендерної сегрегації (поділу).

В останні роки багато ресторанів Саудівської Аравії вже не дотримуються правила про окремі входи для чоловіків і жінок. Але офіційне його скасування відбулася лише зараз. Вважається, що це вимушений захід. Про це повідомила прес-служба Міністерства муніципалітетів і сільських справ країни y Twitter.

У відомстві уточнили, що скасування цього правила не має обов’язкового характеру і за бажанням керівництво закладів може залишати два окремі входи.

У Саудівській Аравії впродовж десятиліть діяло правило про окремі входи до всіх ресторанів для жінок та їхніх сімей і чоловіків, які не є їхніми родичами. Відповідальність за дотримання цих правил була покладена на священнослужителів і релігійну поліцію.

Політика гендерної сегрегації у Саудівській Аравії почала поступово пом’якшуватися у зв’язку з діяльністю наслідного принца Мухаммеда. 34-річний син короля Салмана наразі є фактичним правителем країни.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що уряд Саудівської Аравії дозволив жінкам служити у Збройних силах країни. Вони дістали право нести службу в усіх видах військ у званнях від рядового до сержанта.