Саудовская Аравия отменила требование об отдельных входах в ресторан для женщин и мужчин. Фото: vz.ua

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Ракурс

Саудовская Аравия отменила требование об отдельных входах в заведения общественного питания для женщин и мужчин с целью преодоления гендерной сегрегации (разделения).

В последние годы много ресторанов Саудовской Аравии уже не соблюдают правила об отдельных входах для мужчин и женщин. Но официальная его отмена произошла только сейчас. Считается, что это вынужденная мера. Об этом сообщила пресс-служба Министерства муниципалитетов и сельских дел страны y Twitter.

В ведомстве уточнили, что отмена этого правила не имеет обязательного характера и по желанию руководство заведений может оставлять два отдельных входа.

В Саудовской Аравии в течение десятилетий действовало правило об отдельных входах во все рестораны для женщин и их семей и мужчин, которые не являются их родственниками. Ответственность за соблюдение этих правил была возложена на священнослужителей и религиозную полицию.

Политика гендерной сегрегации в Саудовской Аравии начала постепенно смягчаться в связи с деятельностью наследного принца Мухаммеда. 34-летний сын короля Салмана сейчас является фактическим правителем страны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что правительство Саудовской Аравии разрешило женщинам служить в Вооруженных силах страны. Они получили право нести службу во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.