Зеленский подписал законопроект об анбандлинге «Нафтогаза», фото: pexels

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Ракурс

Анбандлинг «Нафтогаза Украины» одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подписал законопроект № 2359−1 о создании независимого оператора газотранспортной системы по европейским стандартам. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

До 2021 года предусматривается выполнение обязательств по отделению оператора ГТС. Инициативой предложено освободить его от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества.

Установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по соответствующим операциям откладывается до 2020 года. Речь идет об имуществе, которое находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений.

Кабинет Министров Украины утверждает перечень субъектов и имущества, подпадающего под действие этих норм. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее Верховная Рада разблокировала анбандлинг и устранила несогласованности в законодательстве. Закон предусматривает отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза» для выполнения государством соглашений с Европейским Союзом.