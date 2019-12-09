Зеленський підписав законопроект про анбандлінг «Нафтогазу», фото: pexels

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Ракурс

Анбандлінг «Нафтогазу України» схвалив президент України Володимир Зеленський.

Він підписав законопроект № 2359−1 щодо створення незалежного оператора газотранспортної системи за європейськими стандартами. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

До 2021 року передбачається виконання зобов’язань по відділенню оператора ГТС. Ініціативою запропоновано звільнити його від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна.

Установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за відповідними операціями відкладається до 2020 року. Йдеться про майно, яке перебуває у держвласності, в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Кабінет Міністрів України затверджує перелік суб'єктів і майна, що підпадає під дію цих норм. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше Верховна Рада розблокувала анбандлінг та усунула неузгодженості в законодавстві. Закон передбачає відділення оператора газотранспортної системи України від «Нафтогазу» для виконання державою угод з Європейським Союзом.