В Дании отменили конференцию НАТО из-за присутствия антитрамповского спикера, фото: U.S. Department of Defense

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Конференция НАТО в Дании отменена из-за давления США.

На мероприятии присутствовал американский ученый Стэнли Слоан, который регулярно критикует президента США. Об этом сообщает издание Stars and Stripes.

Датский Атлантический совет отменил спонсируемый правительством США семинар. Планировалось, что на нем обсудят трансатлантические отношения между странами. Посольство США в Дании якобы запретило ученому приходить на конференцию.

Слоан — старший научный сотрудник Атлантического совета США. Он был среди тех, кого пригласили на встречу по «Празднование 70-летия НАТО», которая была запланирована во Дворце Фредериксберг в Копенгагене.

Ларс Бангерт Струве, глава датской Атлантического совета, прокомментировал высказывания Слоана относительно действий Трампа. Он считает, что у ученого слишком критический подход к президенту Дональда Трампа.

Посольство США сообщило, что было возбуждено соглашение по набору всех других ораторов, поскольку включение Слоана в конференцию состоялось в последний момент.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Украину «каким местом». Так он прокомментировал возвращение личного адвоката Руди Джулиани из Киева.