Юрій Вітренко, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n130598-domovylysya-domovlyatysya-vitrenko-rozpoviv-pro-rezultaty-gazovyh-peremovyn-u-paryji-video.html

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Під час сьогоднішньої зустрічі в межах «нормандського формату"в Парижі Україна та Росія не досягнули домовленості щодо нового договору стосовно транзиту газу.

Про це журналістам сьогодні заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, повідомляє видання «Громадське».

Вітренко зазначив, що переговори з цього питання триватимуть далі, сторони «домовилися домовлятися».

Подивимось, коли продовжаться двосторонні, з одного боку, переговори, з іншого боку тристоронній формат у нас є з Єврокомісією, куди ми маємо повернутися, — зазначив чиновник.

Також Вітренко повідомив, що українська сторона не погоджується на пропозицію Росії взаємно «обнулити» фінансові претензії.

Ми нічого не обнуляємо, — наголосив Вітренко.

«Домовилися продовжувати домовлятися» — виконавчий директор Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/m6P2IlOMT4 — hromadske (@HromadskeUA) 9 грудня 2019 р.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ президенти України та Росії під час сьогоднішньої зустрічі не змогли домовитися щодо питань виборів в ОРДЛО та контролю над держкордоном.