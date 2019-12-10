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В Париже 9 декабря состоялся саммит в «нормандском формате», фото: Алексей Гончаренко

«Нормандский саммит»: стороны договорились о продолении действующего закона об особом статусе Донбасса — СМИ

10 дек 2019, 00:32
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Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи в «нормандском формате» в Париже договорился о продлении действия действующего закона об особом статусе Донбасса.

Об этом изданию «Громадське» стало известно от источника в украинской делегации.

Сегодня в Париже состоялась совместная встреча лидеров стран «нормандской четверки», а также отдельные встречи политиков между собой. В частности Зеленский провел тет-а-тет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Зеленский и Путин сегодня также достигли предварительной договоренности о проведении обмена пленными до 31 декабря.


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